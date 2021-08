Un vero e proprio gioiellino, bellissimo da vedere e semplicismo da utilizzare. Questo speaker wireless vintage lo porti a casa da Amazon in gran sconto adesso: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica l'esclusivo codice sconto “DHGK9B7E”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Completa l'ordine velocemente: ci sono pochissimi coupon attivabili.

Speaker wireless vintage in gran sconto su Amazon

Un design eccezionale, che richiama il sapore retrò, ma ha un cuore tutto tecnologico. Infatti, ti basterà collegarlo in Bluetooth allo smartphone (oppure al PC o al tablet) e ascoltare la musica che ti piace di più. Super compatto, puoi portarlo ovunque e usarlo senza il vincolo dei cavi, infatti questo gioiellino è dotato di batteria integrata.

La cosa interessante è che – mentre è connesso allo smartphone – puoi sfruttarlo anche per parlare al telefono: grazie al microfono integrato, potrai sfruttarlo come un vero e proprio sistema di di vivavoce.

Non c'è lo smartphone? Nessun problema. Puoi usarlo anche attraverso una memoria esterna (c'è uno slot per microSD) oppure usarlo per ascoltare la radio FM.

Insomma, bello e con un gusto tutto vintage, questo meraviglioso speaker wireless lo porti a casa a 11,99€ da Amazon. Come? Facilissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “DHGK9B7E”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

