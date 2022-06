Meravigliose luci solari di design con paletto a 2€ su Amazon: FOLLIA

Una meravigliosa serie di luci solari di design, dotate di paletto per sistemarle in giardino. Integrano pannello solare e batteria ricaricabile, non pesano in bolletta e vantano un design elegante e raffinato. Il perfetto complemento d’arredo, che adesso porti a casa a 2,26€ appena al pezzo da Amazon.

Per approfittare della promozione, tutto quello che devi fare e accaparrarti la scorta da 6 pezzi a 13€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà pochissimo.

Luci solari di design: a questo prezzo sono un regalo

Bellissime da vedere, quando si accendono creano un gioco di forme meraviglioso. L’installazione è semplicissima: basta trovare il punto del giardino dove desideri posizionarlo e usare il paletto che ricevi in dotazione per fissarlo. Durante il giorno, il pannello solare si occupa di ricaricare la batteria integrata. Quest’ultima, durante le ore di buio, si occuperà di alimentare la lampada e permetterti di godere di un’atmosfera meravigliosa, ottenendo contemporaneamente un bellissimo punto luce.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo meraviglioso kit da 6 pezzi di luci solari con paletto a 2€ circa per ogni unità. Completa l’ordine al volo per avere il set 13€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promozione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.