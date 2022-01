Meno di 20€ e rendi la TV smart per sempre e hai Sky GRATIS

Pensa un po', finalmente puoi trasformare quel vecchio televisore che hai in un modello di ultima generazione. Non ci sono trucchi e non ci sono inganni: sono sufficienti 19,90€ su Amazon ed il gioco è fatto. Acquistando la NOW Smart Stick ricevi a casa tutto ciò di cui hai bisogno, persino il telecomando così poi non impazzisci per cambiare canale. Colleghi l'aggeggio alla porta HDMI e poi parti di streaming a volontà.

Teoricamente serve per usufruire dell'abbonamento di SKY, ma sul sistema trovi le applicazioni più gettonate quindi perché non prendere due piccioni con una fava?

Hai diritto anche a tre mesi di contenuti esclusivi senza alcun costo aggiuntivo. Clicca subito su “acquista ora” e ottienila in 24 o 48 ore grazie ai servizi Prime.

NOW Smart Stick ha un potenziale assurdo: ecco come rendi la TV smart

Ti ho già svelato come funziona e nonostante ti possa esser sembrato troppo riduttivo in realtà non ci sono segreti: ti basta aprire la confezione, estrarre la Stick e collegarla sia all'entrata HDMI del tuo televisore obsoleto che alla corrente. Nel giro di due secondi lei si accende e dopo aver inserito la chiave del WiFi, puoi fare quello che vuoi.

Se sei amante dei contenuti Sky hai l'occasione di acquistare i famosi ticket per accedere a Cinema, Intrattenimento e Sport ma sappi che con l'acquisto hai diritto a 3 mesi gratuiti da sfruttare per film o reality a tua scelta.

Non hai blocchi e non hai vincoli, infatti anche se non rinnovi la sottoscrizione puoi continuare ad utilizzare il prodotto per navigare nelle tue applicazioni preferite.

Ti basta scendere in fondo alla schermata di navigazione per trovare la dicitura “my app” dove a completa disposizione hai Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify e tanto altro ancora. In altre parole costruisci il tuo hub personale con una spesa minima.

Non perdere questa occasione e rendi subito la TV smart con la NOW Smart Stick su Amazon a soli 19,90€.