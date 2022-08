Meno di 15€ e prendi una di queste 5 chicche TECH: spettacolo Amazon

Su Amazon ci sono occasioni decisamente interessanti, che però non sono facili da scovare. Fra sconti e promozioni, puoi riuscire a spuntare prezzi piccolissimi. Ho selezionato 5 chicche tech, utili e interessanti, che puoi portare a casa a meno di 15€ e non solo. Infatti, se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno spettacolare hub USB 7 in 1 per MacBook Pro in sconto del 65%. Dotato di porta HDMI, 3 ingressi USB, 2 slot per memory card e porta di ricarica rapida. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 14€ appena.

Caricatore rapido da 20W con ingresso USB C in sconto del 60%: compatto e perfetto ricaricare velocemente i tuoi dispositivi. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 6,80€.

Un kit per la pulizia approfondita dei tuoi auricolari e del case di ricarica a meno di 10€. Perfetto per eliminare sporcizia e residui dalle cuffiette e dalla sua custodia. C’è tutto quello che serve. Completa l’ordine per averlo a 9,99€ appena.

Un localizzatore Bluetooth per iOS, perfetto per non perdere i tuoi oggetti. Che si tratti dello zaino o delle chiavi, nessun problema. Super semplice da utilizzare, è addirittura compatibile con l’applicazione “Dov’è” di Apple. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 12€ circa appena.

Un ottimo paio di auricolari Bluetooth con design semi in ear. Bellissimi e perfetti per ascoltare musica o parlare al telefono, sono in sconto del 70% adesso su Amazon. Spunta il coupon in pagina e prendili a 12,90€ appena.

Visto? Sono sicura che queste 5 chicche tech non pensavi di riuscire a prenderle a meno di 15€ circa appena da Amazon. Ricorda, se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere sempre di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

