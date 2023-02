Memoria piena su iPhone? Subito 128GB in più con questa GENIALATA a 22€ (-45%)

Capita che la memoria del tuo iPhone finisca, soprattutto se il taglio è piccolo. Molte foto, parecchi video, diverse applicazioni: basta poco per saturarla. Che fare per risolvere la situazione, considerando che non è possibile espanderla? Ecco, ci sono soluzioni come questa chiavetta USB da 128GB pensate principalmente per dispositivi della mela morsicata, ma compatibile anche con PC, tablet e smartphone di altre marche.

Un prodotto super facile da utilizzare. Basta collegarlo alla porta Lightning del tuo melafonino e potrai rapidamente effettuare un backup di foto, video, documenti e brani musicali. Li sposti sulla chiavetta, liberando subito la memoria interna del tuo device. Il dispositivo, realizzato in metallo per una buona dissipazione del calore e per una ottima resistenza nel tempo, è dotato anche di una uscita USB A/microUSB (disponibili entrambe, integrate l’una nell’altra). Grazie a lei potrai facilmente collegarlo anche al computer, così da spostare i dati che hai prelevato dal tuo melafonino. Ancora, in dotazione ricevi un adattatore USB C: usalo per collegare l’accessorio a smartphone e tablet.

Insomma, una soluzione incredibilmente versatile, perfetta per tutti i tuoi dispositivi. Non perdere l’occasione di accaparrartela a 22€ circa appena da Amazon, approfittando dello sconto del 50%: completa l’ordine al volo per accaparrartela finché in promozione. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

iPhone e memoria piena: la chiavetta per risolvere è in sconto

Un prodotto super comodo e di qualità. Di strumenti per liberare spazio dagli smartphone ce ne sono diversi, ma quelli pensati per iPhone sono decisamente pochi. Soprattutto, vengono proposti a un prezzo più elevato ed è raro trovarli in sconto.

Con un accessorio come questo, non dovrai preoccuparti della memoria piena del tuo melafonino. Basterà collegarlo per iniziare subito a scaricare i dati, liberando finalmente spazio.

Con 128GB di spazio di archiviazione a disposizione non dovrai preoccuparti anche in caso di file particolarmente pesanti. Ad esempio, un video in alta risoluzione parecchio lungo: potrai spostarlo sulla chiavetta USB con porta Lightning e poi – se lo desideri – direttamente sul PC. Un altro vantaggio di questo prodotto è che non serve in alcun modo utilizzare una connessione a Internet o un servizio di archiviazione cloud (il cui abbonamento ha normalmente un costo mensile).

Non perdere l’occasione di accaparrarti questa chiavetta da 128GB perfetta per liberare spazio sul tuo iPhone e compatibile anche con altri smartphone, tablet e PC. Risparmia il 45% su Amazon e prendilo a 22,09€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.