Memoria da 512GB e fotocamera da 50MP: adesso OPPO Reno12 FS 5G è un best buy

Vuoi acquistare uno smartphone di buon livello ma senza doverlo strapagare e sei indeciso tra i tanti modelli disponibili? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa ottima promozione che trovi solo su eBay. Dunque metti ora nel tuo carrello OPPO Reno12 FS 5G a soli 263,90 euro, invece che 309,90 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 15% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare 46 euro sul totale. Sicuramente uno dei migliori smartphone per questo prezzo. Inoltre se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 87,97 euro a interessi zero con Klarna.

OPPO Reno12 FS 5G: tanta potenza a un piccolo prezzo

Con OPPO Reno12 FS 5G vai sul sicuro e senza fare troppe rinunce acquisti un ottimo smartphone a un prezzo ragionevole. Tra l’altro questa versione è quella più performante con 12 GB di RAM che sostengono il potente processore MediaTek Dimensity 6300. Monta la scheda grafica Mali-G57 MC2 da 1072 MHz e possiede la bellezza di 512 GB di memoria interna.

Ottimo anche il display OLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima da 1200 nits quando la luce del sole lo colpisce direttamente. È poi dotato di una super fotocamera principale da 50 MP con ultra-grandangolare da 8 MP e Macro da 2 MP per scatti spettacolari. E una fotocamera anteriore da 32 MP per selfie perfetti. La batteria da 4870 mAh dura per tutto il giorno e possiede una ricarica rapida che ti permette di riaverlo al 100% in poco tempo.

Insomma uno smartphone che garantisce ottime prestazioni e non costa molto. Devi fare in fretta però perché ci sono poche unità disponibili. Quindi vola su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12 FS 5G a soli 263,90 euro, invece che 309,90 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.