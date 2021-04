Di recente, Meizu ha annunciato che inizierà a vendere iPhone di Apple all’interno dei suoi negozi ufficiali. Sì, avete letto bene: i retail online e offline dell’azienda cinese ora venderanno, oltre ai telefoni proprietari, anche dispositivi della serie iPhone 12, inclusi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

La strana scelta commerciale di Meizu

All’inizio di ieri, il gigante tecnologico cinese ha condiviso una nuova immagine promozionale annunciava che avrebbe reso disponibili all’acquisto gli ultimi modelli di iPhone dal suo negozio ufficiale in Cina. Nel sito ufficiale, si possono trovare l’iPhone 12 Pro (variante da 128 GB) e l’iPhone 12 Pro Max (variante da 128 GB), che hanno un prezzo rispettivamente di 8.499 Yuan (circa 1.300 dollari USA) e 9.299 Yuan (circa 1.425 dollari USA).

Non di meno, la società cinese offre anche ottime offerte per comprare i telefoni del gigante di Cupertino. Come da note ufficiali, i potenziali clienti potranno acquistare un device iPhone 12 Pro a un prezzo a partire da 4.399 Yuan (circa 675 dollari USA). Il marchio cinese offre coupon fino al 19 aprile, attraverso i quali gli utenti possono ottenere sconti robusti per i melafonini di fascia alta.

Tenete presente che questi coupon sono disponibili solo tramite l’evento promozionale dell’azienda. Vale anche la pena notare che rispetto ad altre importanti piattaforme di e-commerce come Tmall e JD.com, il negozio Meizu è il negozio più piccolo a vendere la serie iPhone 12. Potete controllare maggiori dettagli visitando lo store ufficiale andando sul sito ufficiale. Peccato che da noi questa iniziativa non è presente.

Ci si domanda il perché di una simile campagna marketing? L’OEM cinese non ha fornito spiegazioni in merito e siamo curiosi di conoscere le ragioni dietro una motivazione simile. Quale sarà il piano finale? Voi cosa ne pensate?

Meizu

Smartphone