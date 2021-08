Meizu annuncerà un altro flagship entro la fine dell'anno; si apprende che questo dispositivo sarà più potente dell'attuale smartphone di punta del colosso cinese, il Meizu 18.

Meizu: cosa sappiamo del nuovo device premium?

All'inizio di questo mese, abbiamo riferito che due nuovi telefoni Meizu erano stati certificati presso il portale cinese TENAA. Il design dei due device è stato una sorpresa poiché la strategia recentemente adottata dalla compagnia è quella di rilasciare solo due flagship nell'arco di un anno. Ora pare che le cose possano cambiare, secondo quanto si apprende da una recente fuga di notizie.

Per gentile concessione del leaker Bald Panda su Weibo, sappiamo che Meizu ha un altro fiore all'occhiello in arrivo e si dice che sarà più potente dell'attuale Meizu 18 lanciato all'inizio di quest'anno. Vogliamo credere che uno dei due terminali recentemente certificato sia proprio questo nuovo prodotto di punta.

Poiché la fonte afferma che la nuova ammiraglia sarà più potente, possiamo aspettarci che il gadget sia alimentato dal processore Snapdragon 888 Plus, lo stesso che i produttori utilizzano per i loro telefoni di punta della seconda metà dell'anno.

Non sappiamo ancora come si chiamerà il nuovo device, tuttavia abbiamo alcune ipotesi. La compagnia potrebbe decidere di procedere con Meizu 18s o Meizu 18T se si dovesse trattare di un leggero aggiornamento dell'attuale flagship presente in listino.

Non di meno, la compagnia potrebbe anche decidere di utilizzare un moniker completamente diverso. Maggiori dettagli su questo dispositivo dovrebbero emergere nelle prossime settimane, pertanto restate connessi.

Il secondo dei due prodotti potrebbe essere una versione più economica con all'interno un SoC Qualcomm Snapdragon 870 o MediaTek Dimensity 1200. Staremo a vedere.

Meizu

Smartphone