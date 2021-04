Meizu afferma che il 45% dei suoi nuovi clienti sono utenti che provengono da iPhone di Apple. Per chi non lo conoscesse, Meizu è un noto produttore di smartphone con sede in Cina.

Meizu inizia a competere con “i grandi”

Curiosamente, la compagnia asiatica ha affermato che il 45% dei nuovi utenti che hanno acquistato il recente fiore all’occhiello dell’azienda Meizu 18 sono utenti che provengono da un melafonino del colosso di Cupertino. Ciò indica che l’azienda si sta facendo strada nel mercato di fascia alta premium.

La società sta commercializzando gli ultimi smartphone di punta della serie Meizu 18 come “Tre telefoni cellulari Zero” poiché il dispositivo viene fornito con zero pubblicità, zero app di terze parti preinstallate e zero notifiche push dalla società.

Gli smartphone Meizu 18 e 18 Pro sono dotati di un display 2K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Recentemente, la società ha lanciato un aggiornamento che consente agli utenti di impostare la risoluzione dello schermo QHD + (3200 x 1440 pixel) e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz allo stesso tempo.

Sotto il cofano, entrambi i dispositivi sono alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 888, accoppiato con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il Meizu 18 è alimentato da una batteria da 4.000 mAh mentre il modello Pro racchiude una batteria da 4.500 mAh.

Il modello standard presenta una tripla fotocamera così composta: 64MP + 16MP + 8MP sul retro mentre il lato anteriore offre uno snapper da 32MP. Sul modello Pro, c’è un sensore principale da 50 MP insieme ad una ultra grandangolare da 32 MP, un teleobiettivo da 8 MP e una TOF 3D. Sul lato anteriore, ha una fotocamera selfie da 44 MP.

Il modello vanilla supporta la ricarica rapida Super mCharge da 36 W, mentre il modello Pro è dotato di ricarica da 40 W, tecnologia Super Wireless mCharge da 40 W e tecnologia di ricarica wireless inversa da 10 W. Entrambi i telefoni eseguono Flyme 9 basato sul sistema operativo Android 11 pronto all’uso.

Meizu

Smartphone