Il teaser del nuovo Meizu 18s rivela il design del futuro smartphone di punta e altri succulenti dettagli. Scopriamoli insieme in questo articolo.

Meizu 18S. le (presunte) specifiche tecniche

Il produttore cinese di smartphone Meizu ha già confermato che l'azienda terrà un nuovo evento di lancio nel suo mercato interno il 22 settembre. Durante lo show, presenterà i suoi futuri flagship: 18s, 18s Pro e 18X.

Ora, l'azienda ha condiviso un nuovo teaser del prossimo smartphone Meizu 18s sul suo account Weibo. Il poster rivela il design del terminale in quesione, incluso il pannello frontale e quello posteriore. Inoltre suggerisce che il device pesa solo 162 grammi.

Dall'immagine è evidente che il design dei prossimi Meizu 18 sia simile a quello dei flagship lanciati a marzo. Il vecchio flagship era dotato di un pannello con cornici strette e un foro nella parte superiore centrale per l'alloggiamento di una fotocamera frontale.

Per quanto riguarda il pannello posteriore, il terminale arriverà con una tripla lente sul retro, posizionata in una lastra rettangolare in alto a sinistra. Tutti e quattro i bordi di questo prossimo smartphone sono arrotondati e il gadget ha una finitura sfumata sul retro. L'immagine conferma anche il processore di bordo, lo Snapdragon 888+ 5G.

Il Meizu 18s dovrebbe essere dotato di un display QHD+ AMOLED da 6,2 pollici con supporto della frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 Plus e da una batteria da 3.910 mAh con supporto per la ricarica rapida da 36 W.

Sul comparto fotografico, ci sarà un sensore principale da 64 megapixel, un obiettivo secondario da 16 MPX e una lente da 8 megapixel. Sul lato anteriore, il terminale avrà uno snapper da 16 megapixel per scattare selfie e videochiamate.

Mancano ancora pochi giorni all'evento di lancio ufficiale, e ci aspettiamo che la compagnia cinese condivida maggiori dettagli sui prossimi smartphone tramite teaser e poster pubblicitari. Per conoscere il prezzo e la disponibilità, dovremo aspettare la presentazione ufficiale il 22 settembre.

Meizu

Smartphone