Mega set Black+Decker: 109 punte e inserti a 17€, OCCASIONE Amazon

Il perfetto complemento per i tuoi strumenti di fai da te è questo set di Black&Decker composto da addirittura 109 pezzi fra punte per trapano e inserti per avvitare. Il tutto ben ordinato e racchiuso in una pratica valigetta, che fa da custodia e semplifica il trasporto.

Il momento di fare un eccellente affare su Amazon è adesso perché questo ottimo kit è in sconto a prezzo ridicolo. Completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 17,90€ con spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo limitato, sii rapido ad approfittarne.

Set Black+Decker 109 pezzi: ottimo prezzo su Amazon

Tutta la qualità di un brand che non ha bisogno di presentazioni, un prezzo piccolissimo e un sacco di accessori a disposizione. Non preoccuparti della marca del tuo trapano, si tratta di punte universali. Nella pratica valigetta, in dotazione ricevi:

12 punte Titanium per metallo (1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm)

13 punte per legno (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm)

5 punte per muratura (3, 5, 6, 8, 10mm)

54 inserti da 25mm

13 inserti da 50mm

10 chiavi a bussola

1 punta a svasare

1 adattatore magnetico

Insomma, praticamente tutto quello che può servire per portare a termine i tuoi lavori di fai da te senza dover correre in ferramenta a comprare proprio quell’inserto che mancava.

A questo prezzo poi, questo mega set di Black+Decker da 109 pezzi è un vero e proprio affare. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 17,90€ da Amazon con pratica valigetta in omaggio. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.