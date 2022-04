Mega kit cacciavite di precisione 130 pezzi a 17€: sconto ASSURDO 40%

Un ottimo cacciavite di precisione in un kit composto da ben 130 pezzi. C’è tutto quello che può servirti per riparare dispositivi elettronici, elettrodomestici e non solo. Dotato di praticissima custodia, a questo prezzo è un vero e proprio affare.

Infatti, approfittando di un corposo sconto Amazon del 40%, lo porti a casa a 17€ circa appena. Basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Cacciavite in kit 130 pezzi: prezzo Amazon ridicolo

All’interno della pratica custodia, puoi trovare tutto quello che serve per completare i lavori di fai da te di precisione. Infatti, a disposizione hai:

Asta morbida plastica (130mm asta morbida di plastica nera (placcatura testa nera)) Ventosa trasparente: 25mm Prendere il pin ESD-11 nero-1,5 cm pinzette in acciaio inox senza crimpare 81,2 millimetri dual-scopo porco: POP M 25mm piatto triangolo nero: 3PCS 3 PCS bit lungo: 35mm lungo S2 fosfatazione cenere PH000, P2, Y000 117 PCS bit: H4* 28mm, CRV fosfatazione cenere Dimensione lotto: PH0000* 3, PH00* 3, PH00* 2, PH1* 2, PH1* 2* 2 , PH2*2 , PZ0, PZ1, PZ2, SL1.0*3, SL1.3*3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0, H0.7*2, H0.9*2, H1.3, H1.5, H2.0, H2.0, H2.0, H2.0, H2.0, H2.0, 5, H3. 0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6. 0, U4, U6, U8, U10, △2.0, △2.3, △2.6, △3.0, SQ0, SQ1, SQ2, SQ3, H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, M6, 2,5, MM. 3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5, PH2, G3.8, G4.5, U,0.8,1.0,0.3,0.1, barra di leva, raschietto, T1, T2*3, T3, T4, T5*2, T6H*2, T7H, T7H, T7H, T7H. 8H x 2, T9H, T10H* 2, T15H, T20H, T25H, Y000*3, Y00*2, Y0, Y1, Y2, AP2*3, AP5*2, AP6, piastra media 2.0, piastra media 2.5.

La possibilità di tenere tutto all’interno della pratica custodia con gancio di blocco, ti consente di avere sempre tutto a porta dai mano ma – allo stesso tempo – di non rischiare di perdere alcun accessorio.

Il momento di fare un ottimo affare con questo cacciavite in kit 130 in 1, in sconto del 40% su Amazon, è adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne e prendilo a 17€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.