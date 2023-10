Mega dispay a 120Hz e cam 64MP: HONOR Magic5 Lite a 269€ su Amazon

La settimana non potrebbe partire con una migliore offerta Amazon in ambito mobile: l’ottimo e popolarissimo HONOR Magic5 Lite 5G è in vendita a un prezzo davvero molto conveniente. Sfruttando il coupon presente in pagina, infatti, il terminale Android del colosso cinese crolla al prezzo di appena 269€.

Appena scoprirai le caratteristiche hardware del device correrai subito ad acquistarlo, e non sarai il solo.

Prezzo super conveniente su Amazon per HONOR Magic5 Lite 5G

Sottile, leggero e con un design che non sfigura nemmeno di fianco i più blasonati top di gamma Android, lo smartphone a marchio HONOR monta un bel pannello FullView da 6.67 pollici ad altissima risoluzione e super smooth a 120Hz. Il risultato è un’esperienza visiva da primo in classifica con colori brillantissimi e immagini super fluide.

Sotto il cofano, inoltre, assieme alla mega batteria da 5100 mAh con ricarica rapida, trova posto un valido processore octa core con tanto di modem 5G per navigare in rete ad altissima velocità. Come se non bastasse, sul retro un validissimo modulo fotografico multiplo ti sorprende con un sensore principale da 64MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Con un prezzo di vendita di questa portata e la consegna rapida e in 1 giorno con i servizi Prime di Amazon, lo smartphone Android di HONOR rappresenta una vera chicca da non lasciarsi scappare; mettilo subito nel carrello di Amazon e preparati a un’esperienza di utilizzo senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.