Mega batteria da 5000 mAh e display a 120 Hz: realme 9 Pro 5G a 259€

Con l’offerta Amazon di oggi sul potentissimo mediogamma Android realme 9 Pro 5G hai a portata di mano un piccolo gioiellino a un prezzo davvero super conveniente. Infatti, grazie allo sconto immediato del 22%, il device del colosso cinese può essere tuo ad appena 259€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Ci sono mille motivi per cui il device a marchio realme è uno dei più popolari e apprezzati in questa fascia di prezzo, ad incominciare dal design premium e la sua scheda tecnica potente.

Il mediogamma Android di punta realme 9 Pro 5G costa appena 259€ su Amazon

Realme 9 Pro 5G, infatti, monta un bellissimo pannello ultra smooth a 120Hz per animazioni sempre fluidissime; sotto il cofano, inoltre, una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida è affiancata da un velocissimo processore Qualcomm e c’è anche un modem 5G per navigare in rete senza problemi di buffering.

Che dire poi del comparto fotografico? Il device realme monta un comparto fotografico multiplo con un sensore principale da ben 64MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non farti scappare questa straordinaria offerta di Amazon sul telefono di realme, tuo ad appena 259€ con lo sconto immediato del 22%; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo già nella giornata di domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.