MediaWorld: Xbox Series X torna in vendita oggi alle 15:00 [LINK]

Dopo PS5 Standard e Digital, il nuovo restock di MediaWorld riguarda Xbox Series X. La console next-gen di Microsoft sarà disponibile all'acquisto a partire dalle ore 15:00 di oggi, 22 settembre 2021. Le scorte disponibili sono – come al solito – molto limitate e soltanto i più veloci e fortunati riusciranno ad aggiungere al carrello una Xbox Series X.

Per avere maggiori possibilità di acquisto, MediaWorld consiglia di registrarsi al sito in anticipo inserendo un metodo di pagamento valido, come una carta di credito o un account PayPal. Questi accorgimenti consentiranno di aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento con estrema rapidita, finalizzando l'acquisto della console next-gen di Microsoft.

Xbox Series X è il modello più potente tra le console Microsoft, consente di giocare ai titoli di ultima generazione alla massima qualità di dettaglio e in risoluzione 4K. Grazie alla retro-compatibilità è possibile sfruttare la Series X per giocare a titoli di vecchia data, appartenenti ai cataloghi delle precedenti versioni della console americana.

La vendita sul sito MediaWorld parte alle 15:00 di oggi, per accedere alla coda virtuale basta collegarsi a questo link e attendere il proprio turno.

