MediaWorld Tecnologia a Tasso Zero: acquista senza interessi in 20 rate

MediaWorld Tecnologia a Tasso Zero è il nuovissimo volantino che ti permette di risparmiare su tantissimi prodotti hi tech. Il vantaggio però è che puoi anche decidere di pagare in 20 rate Tasso Zero. In pratica acquisti gli articoli migliori e li paghi un po’ alla volta senza interessi. Scegli tra una marea di offerte pazzesche.

Come questo fantastico Apple iPhone 14 256GB tuo a soli 999 euro, invece di 1159 euro. Attivando il Finanziamento a Tasso Zero lo paghi in 20 rate mensili a soli 49,95 euro al mese, senza interessi (Tan 0%, Taeg 0%). Niente male vero? Tenendo conto che ti stai portando a casa l’ultimissimo modello di casa Cupertino.

MediaWorld Tecnologia a Tasso Zero: sfrutta questa occasione

Lasciati tentare dai migliori prodotti hi tech, tanto con MediaWorld li acquisti oggi e li paghi un po’ alla volta. Infatti, grazie a Tecnologia a Tasso Zero hai tantissime categorie super scontate che puoi pagare in 20 rate senza interessi: telefonica, computer, gaming, TV, audio, telefonia, piccoli e grandi elettrodomestici.

Come questo potente LG UHD AI ThinQ 50″ tuo a soli 344,99 euro, invece di 549,99 euro. Grazie al nuovo volantino potrai anche decidere di pagarlo un po’ alla volta. Attivando il Finanziamento a Tasso Zero lo paghi in 20 rate mensili a soli 17,25 euro al mese, senza interessi (Tan 0%, Taeg 0%).

Concludiamo con un’altra opera d’arte di MediaWorld. Dai un’occhiata all’eccezionale Apple MacBook Air 13 M2 256GB tuo a soli 1299 euro, invece di 1529 euro. Scegli di pagarlo in 20 rate a Tasso Zero da soli 64,95 euro al mese (Tan 0%, Taeg 0%). Questo è il nuovo volantino di uno dei maggiori colossi della tecnologia da acquistare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.