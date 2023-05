MediaWorld Sempre con Tech Apple: lasciati sorprendere

MediaWorld Sempre con Tech Apple è il nuovo volantino dedicato ai migliori prodotti di Casa Cupertino. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare iPhone, AirPods, Apple Watch, MacBook e tantissimi accessori originali a prezzi decisamente spettacolari. Il risparmio è assicurato e per tantissimi di questi prodotti hai anche la consegna gratuita e il finanziamento tasso zero.

La prima offerta bomba che vogliamo segnalarti è il nuovo Apple iPhone 14 256GB a soli 879,99 euro, invece di 1159 euro. Un risparmio pazzesco di ben 280 euro. Goditi il meglio della tecnologia con questo smartphone top di gamma dalle caratteristiche potenti. Display Super Retina XDR, chip A15 Bionic, Doppia Fotocamera professionale, batteria di lunga durata e 256GB di memoria interna.

MediaWorld Sempre con Tech Apple: un mondo di perfezione a prezzi low cost

MediaWorld ha dedicato una sezione a tutti i migliori prodotti di Casa Cupertino scontati a prezzi speciali con il volantino Sempre con Tech Apple. Approfittane subito. Puoi acquistare tantissimi dispositivi ultra performanti a prezzi eccezionali, alcuni dei quali con consegna gratuita e possibilità di pagare in comode rate tasso zero.

Come questi Apple AirPods 3 a soli 159 euro, invece di 209 euro. Con custodia di ricarica, sono sempre pronti e garantiscono una lunga durata anche lontano da casa. Estraili e indossali, si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi. Inoltre, avvicinando la custodia al tuo device puoi vedere il livello di batteria della stessa e di ogni singolo auricolare. Insomma, un ottimo prodotto a un prezzo fantastico.

