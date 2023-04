MediaWorld: ecco tutte le OFFERTE dedicate a Super Mario

MediaWorld ha dedicato una promozione a Super Mario. In occasione dell’uscita del nuovo film di questo personaggio dei videogiochi proprio oggi, il colosso dell’hi-tech ha raggruppato tutti i prodotti a lui ispirati e li ha scontati a prezzi pazzeschi. Scopri le migliori offerte e approfittane subito, prima che finiscano in sold out.

Dovrai abbinare tu stesso la Nintendo Switch Oled che preferisci al gioco in promozione come Mario Kart 8 Deluxe. L’abbinata vincente ti permetterà di risparmiare assicurandoti un prodotto di altissima qualità per giocare ovunque tu sia alla migliore qualità possibile e con il tuo personaggio preferito ormai intramontabile. Acquistali entrambi a soli 379 euro.

MediaWorld: Super Mario abbatte i prezzi

Cosa stai aspettando? Corri su MediaWorld e dai un’occhiata alle tantissime offerte a tema Super Mario. Console Nintendo a prezzi spettacolari, videogiochi fantastici con sconti imbattibili. Non lasciarti scappare un’occasione così particolare per soddisfare la tua voglia di gaming e le tue passioni.

Pensa, oggi puoi anche abbinare alla Nintendo Switch un incredibile peluche di Mario e averli a un prezzo speciale. Inserisci nel carrello una delle console Switch a tua scelta e aggiungi il peluche di Super Mario. Vedrai attivarsi lo sconto direttamente al momento del pagamento.

