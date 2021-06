Certo, di tentativi di truffe tramite mail ce ne sono milioni ogni giorno. A farmi soffermare sull'ennesimo tentativo di phishing, che coinvolge MediaWorld e Dyson, è stato il fatto che mi è arrivato superando il filtro spam di Gmail e non è poco. Significa che la mail ha viaggiato indisturbata dal mittente a me, senza che nessuno le impedisse di far suonare lo smartphone confinandola in qualche cartella bollata come “posta indesiderata”.

Ecco perché ti racconto e ti mostro com'è questo messaggio, che certamente non è arrivato solo a me. Io l'ho riconosciuto al volo, ma gli altri utenti?

MediaWorld non regala Dyson, nemmeno oggi

Una mail ben fatta? Per niente. Si vede lontano un miglio che è un goffo tentativo di far cliccare su un link dove probabilmente verrà chiesto di rilasciare dati personali di vario genere. Giudica tu stesso la qualità di questo tentativo di phishing, probabilmente non noterai un particolare che – secondo me – ha aiutato a bypassare il filtro antispam.

Sicuramente lo avrai notato: non c'è scritto né “MediaWorld” né “Dyson”. C'è solo il logo di “MediaMarkt” (così si chiama all'estero) e il disegno di un modello di aspirapolvere della compagnia.

Ovviamente, i colori e le immagini fanno fare all'utente l'immediata associazione di idee e vengono alla mente i brand, anche se questi non sono nominati.

Quello che ti viene chiesto insistentemente di fare è di cliccare su un link per completare un sondaggio e ricevere il goloso premio: niente di più falso, ovviamente. La genialata è anche nel fatto che – in piccolo – ti suggeriscono di cliccare (di nuovo) su un link per non ricevere più email di questo tipo. Nemmeno a specificare, è sempre un collegamento da non toccare assolutamente. Ti basti sapere che – se non vuoi più ricevere la mail – hai due alternative: clicchi oppure invii una lettera (cartacea!!) a un indirizzo. Un po' agli antipodi come soluzioni, non trovi?

Se ti è capitato un messaggio di questo tipo sullo smartphone, o è capitato a qualcuno che consoci – e magai è meno esperto – ricordagli che MediaWorld non contatta assolutamente i suoi utenti in questo modo e nemmeno con altri metodi balordi, come ribadito in via ufficiale dalla stessa compagnia.

