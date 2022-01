MediaTek mostra il Wi-Fi 7: la rete Ethernet è al capolinea?

MediaTek, per la prima volta in assoluto, dimostra i vantaggi del Wi-Fi 7 Filogic a leader d'industria e nuovi clienti: la parola d'ordine del nuovo protocollo è la velocità di connessione, ma non mancano nuove ottimizzazioni per garantire bassa latenza ed elevata stabilità di connessione.

MediaTek è la prima a dimostrare la potenza del Wi-Fi 7

“Il lancio del Wi-Fi 7 segnerà la prima volta che il Wi-Fi può essere un vero sostituto delle applicazioni a banda larga che richiedono l'utilizzo della rete Ethernet – sottolinea Alan Hsu, vicepresidente e direttore dell'Intelligent Connectivity di MediaTek. La tecnologia Wi-Fi 7 di MediaTek sarà la spina dorsale delle reti domestiche, degli uffici e delle industrie; fornirà connettività senza interruzioni per qualsiasi cosa, dalle applicazioni AR/VR, ai giochi sul cloud, alle chiamate in 4K, allo streaming in 8K e oltre.”

Il Wi-Fi 7 Filogic è in grado di raggiungere il massimo della velocità permessa dal protocollo IEEE 802.11be e presenta numerosi vantaggi tra cui la tecnologia MLO (Multi-Link Operation): quest'ultima permette di utilizzare più canali con frequenze differenti per garantire elevata velocità e stabilità di connessione anche in presenza di interferenze o congestione delle altre bande.

MediaTek, inoltre, è stata una delle prime aziende hi-tech a essere coinvolta nello sviluppo dello standard Wi-Fi 7; sarà anche una delle prime a sfruttare la tecnologia una volta pronta per il mercato. Il Wi-Fi 7 rappresenta un importante passo in avanti in quanto è in grado di utilizzare a pieno l'intera banda 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz: in questo modo può offrire una velocità 2.4 volte maggiore rispetto al Wi-Fi 6 e può sfruttare la tecnologia MLO per ridurre la latenza del segnale Wi-Fi quando è trasmesso su bande multiple.

I primi prodotti muniti del supporto al Wi-Fi 7 saranno disponibili sul mercato a partire dal 2023.