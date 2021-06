Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che MediaTek abbia appena condiviso i risultati relativi alle sue entrate per il mese di maggio 2021. Durante questo mese, la società ha registrato una crescita del 13% mese su mese, segnando un'enorme upgrade del 90% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

MediaTek: si prevede un secondo trimestre incredibile

Secondo un rapporto DigiTimes, le entrate del colosso dei chip hanno raggiunto 41,33 miliardi di nuovi dollari di Taiwan (circa 1,5 miliardi di dollari USA) nel mese di maggio. D'altra parte, il fatturato totale dei primi cinque mesi di quest'anno è arrivato a 185,93 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (circa 6,7 ​​miliardi di dollari USA), segnando un'altra significativa crescita dell'80,2 per cento anno su anno.

Il chipmaker asiatico ha anche annunciato che è sulla buona strada per soddisfare la sua stima iniziale di crescita delle vendite per il secondo trimestre di quest'anno, che è fissata tra il 10 e il 18% rispetto allo scorso anno. Inoltre, l'azienda ha annunciato che sta lavorando a stretto contatto con i suoi partner di backend per ridurre l'impatto delle infezioni del cluster COVID presso OSAT King Yuan Electronics (KYEC). La società ha dichiarato che è anche destinata a soddisfare le sue aspettative per la crescita delle vendite dell'intero anno.

In precedenza, il produttore di chip fabless aveva stimato che le sue entrate sarebbero aumentate di oltre il 40% quest'anno, registrando un margine lordo compreso tra il 44% e il 46%. La notizia arriva nonostante la chiusura favolosa di due giorni a KYEC che ha portato a una perdita del 30-35% nella sua produzione di giugno.

Ad ogni modo, MediaTek in queste ore ha superato la storica rivale Qualcomm nel settore della produzione di processori per dispositivi mobili; il motivo del successo risiede nei SoC Dimensity 5G inseriti su numerosi dispositivi di brand cinesi (OPPO, Xiaomi, Realme, Redmi e via discorrendo).

Mediatek

Elettronica