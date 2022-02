MediaTek ha spedito più chip di Qualcomm in Cina

Il colosso taiwanese MediaTek ha spedito più chipset per smartphone di Qualcomm in Cina l'anno scorso. Ecco cosa è emerso in queste ore da una ricerca condotta online.

MediaTek: ecco i dati di vendita del 2021

Un paio di anni fa, intorno al 2017, i chipset di MediaTek erano adatti solo sui telefoni economici. L'azienda è riuscita solo ad accaparrarsi il segmento di fascia media, mentre i suoi processori di punta Helio X30 sono stati utilizzati solo da Meizu sul Meizu Pro 7 High Edition che, sfortunatamente, non sono mai andati un granché sul fronte delle vendite.

L'azienda è ripartita da zero e ha alzato il livello e oggi è una società completamente diversa. MediaTek è ora saldamente radicato nel settore di fascia media e di punta e apparentemente sta lentamente superando Qualcomm dal posto più alto della classifica.

In Cina, la storia non è diversa. I dati diffusi dalla società di ricerca cinese CINNO Research hanno dettagliato la classifica delle vendite di SoC nel mercato cinese degli smartphone nel 2021. Secondo i dati pubblicati, i primi cinque della lista sono MediaTek, Qualcomm, Apple, HiSilicon e Unisoc.

Tra questi, la prima ha spedito 110 milioni di unità nel 2021 rispetto a 77,4 milioni di unità spedite nel 2020. Ciò rappresenta un aumento anno su anno del 42,5%. Sebbene Qualcomm abbia superato del 24,2% la sua spedizione per il 2020, la sua stima totale di 106 milioni di unità non è stata all'altezza della stima di MediaTek.

Apple ha spedito circa 50,4 milioni di unità nell'anno in esame, classificandosi al terzo posto nel mercato cinese, con un aumento anno su anno del 38,8%.

Non sorprende che Hisilicon di Huawei, ancora stentato dal divieto statunitense, abbia gestito solo una spedizione totale di 30,2 milioni di unità, il che rappresenta un calo anno su anno del 68,6%. La top 5 è ​​completata dal produttore di semiconduttori taiwanese Unisoc con una spedizione totale di 8,8 milioni di unità, con un incredibile aumento del 10.312,7% rispetto all'anno precedente.