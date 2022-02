MediaTek spodesta Qualcomm e ha grandi piani per il 2022

MediaTek dovrebbe avere una quota del 39% nel mercato dei chip per smartphone nel primo trimestre del 2022, mentre Qualcomm pare che abbia ottenuto solo il 29%.

MediaTek si sta espandendo sempre più

Il colosso cinese ha raggiunto un fatturato record di 17,6 miliardi di dollari nel 2021, con un margine operativo in aumento per il quarto anno consecutivo, guidato dagli investimenti nel settore del 5G, del Wi-Fi 6 e tecnologia a basso consumo. Le entrate nel 2020 sono state di 11,5 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 53%.

Tuttavia, i ricavi del quarto trimestre del 2021 sono diminuiti del 2% su base trimestrale principalmente a causa della riduzione del 9% su base trimestrale dei ricavi degli smartphone. Si legge che, questo dato, nel 2020 era ancora del 33,5% in più rispetto allo stesso trimestre .

Il calo delle entrate degli smartphone è dovuto alla riduzione delle vendite di chipset per smartphone, che può essere dovuta a una domanda superiore al normale da parte degli OEM cinesi nel primo semestre. A causa dei vincoli di fornitura, tali aziende hanno creato un inventario per prepararsi alle incertezze future.

A parte questo, MediaTek ha alcuni grandi piani per il 2022. Le entrate dovrebbero salire fino a 4,7- 5,1 miliardi, di dollari che è circa il 2-10% in più rispetto al quarto trimestre del 2021. La forza trainante di questo rinnovamento dovrebbe essere il Dimensity 9000 e la maggiore penetrazione delle reti 5G. Il Dimensity 9000 si è assicurato clienti come OPPO, Vivo e Xiaomi e il primo smartphone con il suddetto chip dovrebbe essere lanciato a marzo.

Il colosso taiwanese si è assicurata la capacità necessaria con TSMC e il 2022 sembra destinato ad essere un altro anno forte. Non solo, MediaTek dovrebbe addirittura guidare il mercato dei chipset per smartphone con una quota di volume del 39% nel primo trimestre del 2022, battendo Qualcomm con la sua cifra del 29%.