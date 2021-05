Circa due anni fa, MediaTek stava lottando per mantenere la sua rilevanza nel mercato a causa delle scarse prestazioni dei suoi chip di punta. Anche il portafoglio di fascia media dell’azienda non era dei più entusiasmanti. Tutto ha iniziato a cambiare con l’arrivo della serie Helio G90 nel settembre 2019. L’azienda ha fatto il passo più audace all’inizio del 2020 quando ha introdotto i primi chip Dimensity 5G. La società ha annunciato una pletora di chip compatibili con le reti di nuova generazione per i segmenti di prezzo più disparati e ciò le ha permesso di conquistare quote di mercato in un territorio con cui Qualcomm ha lottato.

MediaTek senza freni, batte tutti

Il produttore di chip taiwanese è entrato nel segmento 5G di fascia bassa e media molto prima di Qualcomm. La società con sede negli Stati Uniti non ha rilasciato un SoC di fascia media con il supporto al 5G fino alla seconda metà dello scorso anno. Ovviamente ci riferiamo allo Snapdragon 690. Nel corso del 2021 invece, abbiamo visto lo Snapdragon 480.

Secondo Counterpoint Research, MediaTek e Qualcomm continueranno a guidare il mercato, ma il produttore taiwanese avrà un certo vantaggio grazie al suo enorme portafoglio di chip 5G. Qualcomm, tuttavia, continuerà a essere leader nel segmento 5G. I rapporti affermano che, entro la fine dell’anno corrente, MediaTek avrà acquisito il 37% del mercato globale dei chip.

Secondo il rapporto, il chipmaker di Taiwan otterrà un vantaggio su Qualcomm a causa dei vincoli di fornitura intorno agli RFIC (circuiti integrati a radiofrequenza) dalla fabbrica Samsung ad Austin, in Texas. Inoltre, c’è una resa minore di wafer da 5 nm. Questo è qualcosa che non riguarda MediaTek poiché non utilizza il nodo a 5 nm.

Sebbene MediaTek guiderà l’intero settore, quest’anno c’è un grande perdente e questo è HiSilicon. Una delle società che fornisce i chip più all’avanguardia sotto forma di chip Kirin viene ora sostituita da Unisoc. A causa delle restrizioni imposte dal divieto statunitense a Huawei, TSMC non è in grado di continuare ad alimentare HiSilicon. Di conseguenza, Unisoc, un produttore di chip ultra-budget in Cina, prenderà il posto di HiSilicon. L’azienda cinese inizierà a rappresentare uno dei produttori di chip più forti al mondo. Riteniamo che sempre più OEM inizieranno a utilizzare i chip Unisoc, soprattutto dopo l’annuncio dei chip della serie Tanggula 5G.

Per il segmento 5G, Qualcomm potrebbe riprendersi entro la seconda metà del 2021. Secondo il rapporto, quasi 9 smartphone su 10 saranno alimentati da un chipset Qualcomm, Apple o MediaTek. Queste aziende lasceranno indietro i concorrenti e questo include Samsung e il suo carrozzone Exynos.

