In precedenza, per quanto riguarda i processori mobili, Qualcomm era l'azienda leader e MediaTek era al seguito. Ora pare che le cose siano drasticamente cambiate.

MediaTek al comando e Samsung recupera terreno

Il panorama del mercato dei SoC è cambiato radicalmente nell'ultimo anno; HiSilicon Kirin è stato fermato dalle sanzioni degli Stati Uniti, Samsung sta pianificando di stupire gli utenti con qualcosa di nuovo insieme ad AMD e MediaTek ha superato Qualcomm.

Gli analisti di Counterpoint Research hanno analizzato il mercato degli Application Processor (AP) per smartphone nel primo trimestre di quest'anno e hanno concluso che MediaTek è rimasto il leader del settore. L'azienda taiwanese ha continuato a mantenere il primo posto nella classifica dei maggiori produttori di chip negli ultimi tre trimestri e ora controlla il 35% del mercato dei system-on-a-chip (SoC). La crescita annuale è dell'11%.

Qualcomm ha preso il secondo posto con una quota del 29%, ovvero il 2% in meno rispetto all'anno precedente. È prevedibile che HiSilicon sia diventato il perdente; di fatto, la sua quota è diminuita del 7% nel corso dell'anno e dai risultati del primo trimestre di quest'anno sappiamo che controlla il 5% del mercato dei chip. Apple invece, è riuscita a entrare tra i primi tre leader, con una quota del 17% contro il 14% dell'anno prima. Inoltre, è stato il più grande OEM 5G grazie all'iPhone 12 nel Q1 del 2021.

Qualcomm guida il mercato della banda base 5G con una quota del 64% ed era al secondo posto nel mercato degli AP con una quota del 29% anche nel primo trimestre dell'anno.

Con la crescita della popolarità degli smartphone 5G, è aumentata anche la quota del produttore di chip taiwanese MediaTek. Nell'ultimo rapporto, la società ha annunciato di aver guadagnato 1,32 miliardi di dollari solo nell'aprile 2021, con un aumento del 78% rispetto all'aprile dello scorso anno.

Parlando in cifre, ad aprile 2020 MediaTek ha guadagnato circa 735 milioni di dollari, quindi l'aumento è stato di circa 585 milioni di dollari. La società ha anche realizzato un conto economico separato per il primo trimestre del 2021. I ricavi da gennaio a marzo sono stati pari a circa 5 miliardi di dollari USA.

Nonostante il fatto che su base annua le entrate di MediaTek siano in crescita, rispetto a marzo i guadagni sono leggermente diminuiti, anche se non in modo significante.

