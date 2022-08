McAfee Total Protection: sconto lampo di 60 euro

Quando pensi a un antivirus ti viene subito in mente McAfee. A ragione è il miglior sistema di sicurezza informatica disponibile sul mercato. Ogni tuo dato personale viene protetto doviziosamente, come fosse chiuso ermeticamente in una cassaforte.

Scegliere la migliore protezione a volte è un lusso, oggi però disponibile a tutti. Infatti, McAfee Total Protection è tuo a soli 49,95 euro, invece di 109,95 euro. Con questa offerta risparmi ben 60 euro sull’acquisto del miglior antivirus al mondo.

Non perdere questa occasione lampo, ma afferrala al volo. Potrebbe terminare da un momento all’altro. Compatibile per Windows, macOS, Android e iOS, questa ferramenta di cybersicurezza è un vero e proprio osso duro impenetrabile per qualsiasi minaccia.

McAfee Total Protection: protezione totale a meno di 50 euro

Acquista una volta per tutte la protezione totale che ti offre solo McAfee Total Protection. È molto più di un semplice antivirus. Con questo prodotto navighi in internet in completa sicurezza, protegge la tua privacy a tutti i livelli e tiene lontani i cybercriminali quanto navighi da una rete WiFi pubblica.

Inoltre, include anche una potente VPN che crittografa i tuoi dati durante la navigazione online. Non dovrai più temere tracker che controllano il tuo traffico fornendo a terzi informazioni necessarie per la profilazione commerciale.

Avrai sempre un indirizzo IP differente dal tuo, in modo tale che la tua identità sarà mascherata e inviolabile da qualsiasi forma di minaccia, anche le più avanzate e pericolose. Tutto questo con il supporto di esperti di sicurezza informatica pronti a darti consulenza e assistenza online sempre.

Infine, grazie al pratico Gestore Password integrato potrai archiviare e utilizzare tutte le tue credenziali di accesso mettendole al sicuro in questa cassaforte virtuale. Un unico luogo online dove attingere per ottenere i tuoi accessi più importanti.

McAfee Total Protection è una vera e propria soluzione professionale capace di proteggerti da virus, malware, ransomware, trojan e spyware. La tua navigazione online sarà completamente anonima e i tuoi dati più sensibili saranno inviolabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.