McAfee Total Protection: il piano Famiglia è in offerta a 49€

Antivirus premium, navigazione web sicura e gestione password con una VPN: tutto questo è il piano Famiglia per 10 dispositivi di McAfee Total Protection che oggi puoi pagare soltanto 49,95€. Merito di uno sconto superiore al 50% che ti permette di risparmiare ben 60€ rispetto al costo di listino.

Compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, puoi pagare con carta di credito, debito e PayPal e usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto. Sarai completamente rimborsato se non dovessi essere soddisfatto contando su un’assistenza clienti dedicata 24 ore su 24 da parte di un esperto di cyber security.

McAfee Total Protection: le caratteristiche del piano famiglia

Abbonandoti al prezzo eccezionale di 49,95€ avrai le seguente caratteristiche per un massimo di 10 dispositivi:

Antivirus pluripremiato

VPN sicura

Ottimizzazione delle prestazioni per ridurre al minimo l’utilizzo della larghezza di banda

Esperti di sicurezza e assistenza online a disposizione

Compatibilità con sistemi Windows, Android, macOS e iOS

Gestore e archiviazione delle password

Navigazione web sicura

Tecnologia McAfee Shredder per eliminare completamente i file confidenziali per evitare che ne vengano lasciate tracce

Archiviazione crittografata dei file sensibili presenti nel PC

Funzionalità Safe Family con un unico abbonamento

Se 10 dispositivi per te sono troppi, puoi optare anche per il piano Individuale in offerta a 39,95€, invece di 79,95. Avrai le stesse funzioni sopraindicate, valide per un solo dispositivo. Infine, per avere 5 dispositivi puoi pagare l’abbonamento a 44,95€, in promozione rispetto ai 99,95€ di listino.

Approfitta dunque delle ultime offerte di McAfee Total Protection per avere il piano Famiglia a soli 49,95€. Riceverai subito la tua licenza con cui iniziare a proteggere i tuoi dispositivi e la tua navigazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.