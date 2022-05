McAfee Total Protection, con antivirus e VPN, in offerta imperdibile

Un anno di abbonamento a McAfee Total Protection è adesso disponibile con sconti superiori anche al 50% sul prezzo di listino per ogni tipologia di offerta. Collegandoti al sito ufficiale puoi scegliere tra differenti pacchetti quello più adatto alle tue esigenze: qualunque sia la tua scelta, riceverai immediatamente lo sconto del metà prezzo se non addirittura di più.

McAfee ti mette a disposizione infatti i piani Family, Individuale e per più dispositivi. Adesso andremo a vedere nel dettaglio cosa puoi ottenere con ognuno di questi.

McAfee Total Protection: tanti servizi ad un prezzo imbattibili

Partendo con il piano di abbonamento Family, il più venduto e conveniente, riceverai infatti:

Il pluripremiato Antivirus McAfee

VPN

Ottimizzazione delle prestazioni

Protezione della rete domestica

Esperti di sicurezza e assistenza online

Compatibilità con più sistemi

Gestione delle password

Navigazione web sicura

McAfee Shredder, che elimina completamente i file confidenziali per evitare che ne vengano lasciate tracce

Archiviazione crittografata

Tecnologia Safe Family

Il tutto al prezzo eccezionale di soli 49,95€ invece dei 109,95€ di listino. L’abbonamento è valido per un anno per ben 10 dispositivi diversi.

Se invece non hai bisogno della protezione per tutti questi device, ma ti basta il piano per un solo dispositivo, puoi acquistare la soluzione individuale a 39,95€, scontata dai 79,95€ solitamente richiesti.

Infine, se non sei interessato alle funzionalità strettamente connesse alla famiglia, ma vuoi comunque proteggere fino a 5 dispositivi, c’è il piano che fa per te: ora tuo con soli 44,95€, invece di 99,95€.

Tre scelte diverse, ognuna adatta a specifiche esigenze. La certezza è che in ogni caso riceverai comunque uno sconto importante sul prezzo di listino, superiore addirittura al 50% nel caso del piano Family.

L’antivirus McAfee è riconosciuto in tutto il mondo, vincitore di numerosi premi da parte delle testate specializzate e che protegge ad oggi oltre 500 milioni di dispositivi, in crescita ogni giorno. Puoi pagare con carta di credito/debito o PayPal e usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.