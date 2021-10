McAfee Total Protection 2021: l'antivirus di cui HAI BISOGNO a 18,99€

Un antivirus sul tuo computer non deve mancare. Ancora meglio se presente su tutti i dispositivi, ma se la spesa è elevata è difficile tenere tutto al sicuro. Tuttavia, su Amazon ti si presenta l'occasione del secolo grazie alla promozione in corso dal momento che McAfee Total Protection 2021 costa soli 18,99€. Non sai di cosa si tratta? Non farti problemi, ora te lo spiego subito subito ma prima ci tengo a precisarti un dettaglio: non fartelo scappare.

Non tempi di consegna dato che è in download immediato.

McAfee Total Protection 2021: l'antivirus che stavi cercando

McAfee Total Protection 2021 è un software che installi sui tuoi dispositivi e ti permette di fare sogni tranquilli. Grazie a questo antivirus tieni a basa qualunque tipo di minaccia e non solo visto che integra al suo interno delle funzioni super utili e necessarie di questi tempi.

Anzitutto è giusto che tu sappia che pagando meno di venti euro non hai diritto alla protezione su un solo device, ma bensì su cinque in contemporanea che puoi scegliere tu senza limitazioni. Il software, infatti, è compatibile sia su Microsoft che su MacOS, Android e iOS per il massimo della comodità. In più la durata è di 12 mesi quindi hai un anno di copertura.

Come ti anticipavo, ci sono anche altri servizi inclusi. Tra questi è presente una VPN per navigare online in modo protetto e un Password Manager che salvata tutte le tue chiavi d'accesso e le custodisce senza che possano essere mai scovate.

Una volta completato l'acquisto ottieni il codice di attivazione via email e mediante la sezione presente sull'e-commerce. Per installarlo non devi far altro che andare sul sito ufficiale, cliccare installa ed il gioco è fatto.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo McAfee Total Protection 2021 su Amazon a soli 18,99€. L'offerta è a tempo limitato dunque non tergiversare troppo.