Huawei, che sta vivendo un anno tranquillo in termini di lanci di smartphone, sta cercando di essere in prima pagina lanciando altri prodotti sul mercato. Da un po' di tempo a questa parte, si scopre che il colosso tecnologico cinese si sta interessando ai gadget da ufficio; nello specifico, oggi ha presentato un nuovo computer desktop chiamato MateStation S.

Huawei MateStation S: le caratteristiche

Il Huawei MateStation S ha un piccolo telaio che misura 293 mm x 93 mm x 315,5 mm e presenta un design Star Trek. In termini di configurazione delle specifiche, è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 4600G o da un AMD Ryzen 7 4700G e supporta fino a due memorie dual-channel DDR4 e contiene unità a stato solido (SSD) da 512 GB.

Offre il supporto per la collaborazione con gli smartphone, ma per questo deve essere utilizzato con la tastiera cablata Huawei K150. Con questa feature, il device può essere utilizzato con collegamento a doppio schermo, trasferimento di file e modifica tra dispositivi.

Sulla parte anteriore, il cabinet ha un pulsante di accensione, insieme a un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta USB-A 3.0 e una porta USB Type-C. Ci sono due porte USB-A 2.0 e due porte USB-A 3.0 sul retro insieme a una porta VGA, una porta RJ45 e poche altre.

Sebbene la società non lo abbia chiaramente menzionato, è probabile che il computer esegua il sistema operativo Microsoft Windows 10 out of the box. Poiché non è rivolto ai professionisti, probabilmente ha Windows 10 Home Edition preinstallato.

Huawei MateStation S è disponibile in due modelli ed è già in prevendita nel suo mercato interno, la Cina. Il modello alimentato da AMD Ryzen 5 4600G con 8 GB di RAM e 512 GB SSD ha un prezzo di 3.899 yuan (~ $ 604) mentre l'altra variante che presenta AMD Ryzen 7 4700G insieme a 16 GB di RAM e 512 GB SSD costa 5.099 yuan (~ $ 790).

Nelle notizie correlate, sappiamo che la società ha programmato un evento di lancio globale per il 21 ottobre.

