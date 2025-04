MasterPro Rocket Duo 900 è la doppia friggitrice ad aria in SOTTOCOSTO

Non una ma bensì due friggitrice ad aria con la MasterPro Rocket Duo 900. Questo geniale elettrodomestico ti consente di cucinare più pietanze allo stesso momento senza seminare caos sui fornelli e sporcare mezza cucina. Comoda, pratica e perfetta da mettere ovunque perché nonostante le sue dimensioni riesce a rimanere abbastanza compatta. Dal momento che è disponibile non con un uno ma bensì con due sconti su Amazon, approfittane subito: spunta il coupon e acquistala a soli 94,99€.

MasterPro Rocket Duo 900, la friggitrice ad aria doppia

Facilissima da utilizzare, la MasterPro Rocket Duo 900 è la friggitrice perfetta per chi ama cucinare in modo rapido, senza dover stare davanti ai fornelli e soprattutto ha bisogno di tanto spazio. I suoi due contenitori hanno una capienza totale da 9L per poter sfamare l’intera famiglia senza mezzi termini. Divisi e gestibili in maniera completamente autonoma, non ti fanno mancare nulla sotto mano. In fin dei conti crei i programmi di cottura direttamente con un dito grazie al display LED touch. Se vuoi fare ancora più velocemente, opta per una delle 11 funzioni già programmate e cucina dal salato al dolce con un tap.

I due cestelli hanno una forma rettangolare che ti consente di sistemare gli alimenti in modo intelligente potendo cucinare anche spiedini e carne, le quali solitamente sono più ingombranti e richiedono una dote nel tetris. Grazie al rivestimento antiaderente non c’è bisogno di aggiungere del condimento aggiuntivo. In più, questa caratteristica, torna utile al momento della pulizia: una passata di spugna ed il gioco è fatto.

Non perdere il doppio sconto sulla magnifica MasterPro Rocket Duo 900 se stavi cercando una friggitrice ad aria con doppio cestello. Collegati ora su Amazon dove approfitti del primo ribasso e spunti il coupon, così con 94,99€ porti a casa questo elettrodomestico gioiello.