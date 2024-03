Mass Effect Legendary Edition: rivivi l'EPICA TRILOGIA in sconto (-53%)

Mass Effect Legendary Edition è il pacchetto che non puoi farti assolutamente scappare per rivivere o vivere per la prima volta l’epica trilogia di RPG fantascientifici firmata BioWare. Oggi puoi acquistare su Amazon la versione PS4, ma compatibile anche con PS5, a soli 23,69 euro grazie allo sconto del 53% attivo sul prezzo ufficiale.

Mass Effect Legendary Edition: l’epica sci-fi ti aspetta

Mass Effect Legendary Edition è l’edizione rimasterizzata della trilogia completa di Mass Effect. La grafica è stata completamente rimasterizzata in 4K Ultra HD: inoltre, troverai tutti i i contenuti di base per il giocatore singolo insieme ad oltre 40 contenuti scaricabili, compresi armi, corazze e pacchetti promozionali, tutti rimasterizzati e ottimizzati per garantire un’esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente.

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per offrirti la miglior esperienza possibile in un’avventura epica che si dipana per tre fantastici giochi in cui ti troverai ad esplorare la galassia, combattere nemici legati ad un male antico e prendere decisioni cruciali che plasmeranno il destino di tutti.

Mass Effect Legendary Edition è un pezzo che non può assolutamente mancare nella collezione di ogni videogiocatore che si rispetti, specie se sei un appassionato di giochi di ruolo a tema fantascientifico. Acquista adesso la raccolta in sconto a soli 23,69 euro.