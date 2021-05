Jiandi torna ad offrire le proprie mascherine FFP2 certificate ad un prezzo super su Amazon: 10 unità a soli 5,99 euro. Non si tratta di una offerta nuova, poiché in passato era già successo ed ogni volta soltanto per poche ore: l’offerta lampo si ripete nella giornata di oggi, quindi solo per poche ore ancora è possibile approfittarne cliccando qui.

Le caratteristiche sono quelle note: certificazione verificabile, laccetti elastici e ferretto per la personalizzazione dell’appoggio nasale. Il tessuto è morbido e calza alla perfezione (sì, le abbiamo provate), rendendo quindi questo sconto una vera opportunità di approvvigionamento.

Amazon mette ripetutamente a disposizione offerte di varia natura sul mondo variegato delle mascherine, ma soltanto le Jiandi riescono ad abbattere il prezzo così tanto (-70%, soli 60 centesimi cadauna) in alcune limitate parentesi di sconto. Oggi è uno di quei giorni, potendo così far scorte per i mesi a venire in attesa che la pandemia sfumi nei mesi a venire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home