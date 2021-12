Mascherine FFP2 CE super comode a 0,45€: prezzo limitatissimo

Il momento di fare scorte di mascherine FFP2 è adesso. I prezzi sono in rapidissima scalata verso l'alto, data l'enorme domanda. Ormai è sempre più difficile trovarle a meno di 1€ l'una, anche online. Per questo, ora che ho scovato questa scorta a 0,45€ per ogni unita, non potevo che segnalartelo. Il tuo affare lo fai direttamente su eBay: il pacco da 100 pezzi lo prendi a 45€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratis. Si tratta di prodotti naturalmente certificati CE, ultra sicuri e anche molto comodi da indossare.

Mascherine FFP2 CE: super sconto su eBay

Il sistema di protezione individuale che mette d'accordo comfort e sicurezza. Dotate di un livello di protezione molto più elevato dei modelli chirurgici, risultano comunque più comode da indossare rispetto alle FFP3, che possono dare la sensazione di mancanza d'aria, in caso non si sia abituate a indossarle.

In un momento di rapida ascesa dei prezzi, c'è da stare super attenti – quando si cerca l'affare – a quello che si sta per comprare. Infatti, è fondamentale essere sicuri di portare a casa prodotti certificati CE: è l'unico modo per stare sereni quando si indossa il DPI, certi della loro efficacia.

La scorta che ho trovato in sconto su eBay è costruita esclusivamente da mascherine FFP2 certificate CE e super comode da indossare. Un prezzo di 0,45€ per ogni unità è probabilmente il migliore che si possa spuntare ad oggi. Per accaparrarti la scorta da 100, devi solo completare l'ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite (scorte limitate).