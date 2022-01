Mascherine FFP2 CE per BAMBINI: 20 pezzi 28€ su Amazon, poche scorte

Le mascherine FFP2 per bambini sono praticamente introvabili. Difficile reperirne di certificate CE, da far indossare in tutta tranquillità ai più piccoli. Per fortuna, anche in questo Amazon può essere di grande aiuto, permettendo l’acquisto di piccole scorte a prezzi interessanti. Ad oggi, le migliori occasioni sono due: 20 pezzi a 28€ circa oppure 10 pezzi a 16€ circa. In entrambi i casi, spedizioni gratis garantite dai servizi Prime: se hai fretta, le prime elencate arrivano rapidamente.

Mascherine FFP2 per bambini: il miglior prezzo è su Amazon

Un compromesso di prezzo molto interessante per un DPI che ormai è utile far indossare anche ai più piccoli, soprattutto in ambienti affollati.

Purtroppo però, ancor più di quelle per adulti, le versioni per i bambini sono difficilissime da reperire sia online che offline. Inoltre, hanno solitamente prezzi importanti o un’estetica che difficilmente incontra i gusti dei nostri piccoli.

Per questo, quando oggi ho trovato queste due occasioni allettanti su Amazon, non potevo che segnalartele. Scegli le mascherine FFP2 per bambini (certificate CE) che preferisci e completa l’ordine. Godi di spedizioni gratis in ogni caso, ma la prima opportunità arriva a casa in pochissimo tempo:

Sono abbastanza certa che non dureranno molto, scegli quelle che preferisci e fai scorta, così non farti cogliere impreparato.