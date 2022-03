Mascherine FFP2 CE di design: 30 pezzi a 10€, sconto Amazon 50%

Anche le mascherine FFP2, super sicure e certificate CE, possono essere di design. Il pacco che ho scovato in sconto su Amazon è scontato del 50% e ti permette di portare a casa la scorta da 30 pezzi a 10€ circa appena.

Devi essere super veloce però: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “9HPZWW53”. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità è super limitata.

Mascherine FFP2 certificate CE: bel design, prezzo super

Un dispositivo di protezione individuale ancora indispensabile. Utile per proteggere noi stessi e gli altri, è ancora il modello più scelto. Infatti, protegge molto di più di una semplice chirurgica, ma – allo stesso tempo – è meno pesante da indossare di un modello FFP3.

Stare al sicuro però non significa dover necessariamente rinunciare allo stile. Il modello di mascherina FFP2 che ho scovato in sconto su Amazon non è bianco, ma con tre fantasie diverse, tutte ispirate alla primavera e all'estate.

Ovviamente, si tratta di versioni certificate CE, quindi la loro efficacia non è in alcun modo compromessa. Facendo due rapidi conti, con gli sconti del momento, ogni unità la prendi a 0,36€ circa appena. Sii veloce ad approfittarne però: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “9HPZWW53”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.