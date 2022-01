Mascherine FFP2 CE a 0,42€: prezzo minimo, poche scorte

Mascherine FFP2 certificate CE di colore bianco: il prezzo migliore del momento è certamente su eBay. Portale a casa al prezzo unitario di appena 0,42€: puoi riuscirci investendo su un minimo di quantità. Completa l'ordine al volo e prendi la scorta da 100 pezzi a 41,99€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma restano ancora poche scorte.

Mascherine FFP2 CE: gran prezzo su eBay

Un prodotto che, purtroppo, ormai non necessita più di presentazione alcuna. Si tratta essenzialmente del DPI più utilizzato del momento perché relativamente sopportabile se indossato per tante ore, ma comunque assolutamente in grado di garantire massima protezione.

Ovviamente, a domanda aumentata è aumentato anche il prezzo. Per questo, quando ho scovato nuovamente su eBay la possibilità di fare un ottimo affare, non potevo che segnalartelo.

Con la scorta da 100 pezzi di mascherine FFP2 CE a 41,99€ il risparmio è garantito: completa rapidamente l'ordine e godi di spedizioni assolutamente gratuite. Si tratta di un dispositivo che gode della presenza della certificazione CE. Sii rapido però, le scorte dureranno pochissimo.