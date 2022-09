Marvel: tutti i progetti in arrivo su Disney+

Scegliere Disney per il proprio intrattenimento è ormai diventata una scelta quasi obbligata. Sono davvero tantissimi i contenuti esclusivi e unici presenti sulla sua piattaforma e, in futuro, le offerte in streaming saranno sempre più ricche. Infatti, Marvel ha in cantiere tantissimi progetti quasi pronti al debutto.

Sono davvero tantissimi i film e le serie TV a cui questo colosso della produzione sta lavorando senza sosta. Proprio per questo, subito dopo il Disney+ Day, evento che ci ha davvero sorpreso per averci mostrato il futuro di Disney+ e del nostro intrattenimento, altri titoli sono emersi in previsione dei prossimi mesi.

Nel complesso stiamo parlando di 7 progetti nel campo dei film e 9 progetti nel campo delle serie TV, tutti firmati Marvel Studios. Per questo non possiamo fare altro che consigliarti di attivare un piano di abbonamento con Disney+.

Attualmente è attiva una promozione davvero interessante. Sottoscrivendo un piano annuale ottieni 12 mesi di streaming esclusivo con Disney+ al prezzo di 10. In questo modo avrai 2 mesi gratis risparmiando sul prezzo mensile.

Marvel: ecco tutti i film in cantiere

Marvel Studios è al lavoro per ben 7 progetti legati a film. Si tratta di lungometraggi pensati per uscire tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2025. Ovviamente questi – se prima usciranno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo – saranno poi riversati sulla piattaforma Disney+ che ne è la casa. Ecco l’elenco completo dei titoli e la relativa data di lancio:

Black Panther 2: Wakanda Forever – 9 novembre 2022

The Marvels – 15 febbraio 2023

Guardian of the Galaxy Vol.3 – 3 maggio 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 28 luglio 2023

I Fantastici 4 – 6 novembre 2024

Marvel’s Avengers: The Kang Dynasty – maggio 2025

Marvel’s Avengers: Secret Wars – maggio 2025

Tutte le serie TV prossime all’uscita

Esistono ben 9 progetti legati ad altrettante serie TV Marvel prossime all’uscita. Vediamo insieme tutti i titoli che questa incredibile casa cinematografica sta realizzando e che approderanno su Disney+ tra il 2022 e il 2024:

Werewolf by Night – 7 ottobre 2022

The Guardians of the Galaxy Holiday Special – dicembre 2022

Secret Invasion – entro il 2022

Agatha: House of Harkness – ancora nessuna data prevista

Armor Wars – non prima del 2023

Echo – ancora nessuna data prevista

Ironheart – ancora nessuna data prevista

Spider-Man Freshman Year – ancora nessuna data prevista

X-Men 97 – ancora nessuna data prevista

Per non perderti tutto questo è necessario che ti abboni a Disney . Avrai così accesso a tantissimi contenuti dato che la sua piattaforma streaming è la casa di Marvel, Disney, Pixar, Star Wars, Star e National Geographic.

Inoltre, ti ricordiamo che ad oggi sono 11 i progetti senza titolo, tra film e serie TV, in cantiere. Questi sono tutti programmati per l’uscita tra il 2024 e il 2025. Quindi puoi star certo che non ti annoierai assolutamente con Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.