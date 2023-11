Marshall Minor III: auricolari true wireless MERAVIGLIOSI al 41%

Se fai veloce anche oggi puoi avvalerti di una straordinaria promozione del Black Friday 2023 di Amazon. Questa volta ho deciso di segnalarti degli auricolari true wireless. Metti subito nel tuo carrello Marshall Minor III a soli 75,99 euro, invece che 129 euro.

Proprio così, oggi con lo sconto del 41% risparmi ben 53 euro sul totale, che è una cifra pazzesca. Soprattutto in relazione al prodotto che ti porti a casa. Ma non è finita qui. Questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 15,20 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Marshall Minor III a un prezzaccio: da prender al volo

Inutile parlare del brand in questione, uno dei migliori da sempre in ambito musicale. Infatti queste cuffiette wireless regalano un suono stupendo e un coinvolgimento unico. Sono leggerissime e anche molto comode. S’infilano nelle orecchie mantenendosi stabili ma senza dare fastidio. Così potrai tranquillamente usarle per tutto il tempo che vuoi.

Hanno una mega batteria che garantisce fino a 25 ore di riproduzione totale e si ricaricano velocemente anche in modalità wireless. Hanno comandi touch per controllare la musica e le chiamate. La connessione Bluetooth 5.2 garantisce la massima affidabilità e una bassissima latenza. E poi sono resistenti all’acqua con certificazione IPX4.

Insomma se vuoi degli auricolari bellissimi, comodi e che durano a lungo, non farti scappare questa occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Marshall Minor III a soli 75,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

