Mario + Rabbids Sparks of Hope in offerta al minimo su Amazon (-51%)

Benvenuto nel fantastico universo di Mario + Rabbids Sparks of Hope, un gioco avvincente e ricco di avventure straordinarie.

E sai qual è la migliore notizia? Puoi ottenere questa incredibile esperienza di gioco al prezzo incredibile di soli 29,99 euro invece di 60,99 euro, grazie all’offerta speciale su Amazon.

Ma non è tutto, perché con l’acquisto della COSMIC EDITION, riceverai anche la raccolta Prestigio galattico, con tre skin per armi esclusive ed elegantissime. Personalizza il look delle tue armi per affrontare le sfide cosmiche con uno stile unico e mozzafiato. Salva la galassia e fallo con grande classe.

Mario + Rabbids Sparks of Hope in offerta

Se sei appassionato di Mario e dei divertentissimi Rabbids, questo gioco è ciò che fa per te. Costruisci la tua squadra ideale con tre Eroi scelti da un gruppo eclettico di nove personaggi, tra cui i tuoi preferiti come Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e tanti altri ancora. Preparati a vivere avventure stravaganti e a esplorare una galassia piena di sorprese.

In Mario + Rabbids Sparks of Hope, la strategia si fonde con l’azione in un sistema di combattimento innovativo che ti farà sperimentare la tattica dei giochi a turni e l’adrenalina dell’azione in tempo reale. Utilizza le abilità uniche dei tuoi Eroi per affrontare nemici sempre più potenti e portare l’ordine nella galassia.

Ma la vera chicca di questo gioco sono gli Spark, creature straordinarie nate dall’unione degli Sfavillotti con i Rabbids. Queste affascinanti creature ti forniranno il loro aiuto e i loro poteri durante le battaglie. Potrai sfruttare le loro abilità speciali, come barriere di energia e piogge di fuoco, per avere il vantaggio nelle situazioni più difficili. Salvare gli Spark è fondamentale per sconfiggere Cursa e riportare la pace nella galassia.

L’avventura galattica ti attende e non puoi permetterti di perdertela. Approfitta dell’offerta su Amazon e ottieni Mario + Rabbids Sparks of Hope a soli 29,99 euro invece di 60,99 euro. Risparmia il 51% e vivi un’esperienza di gioco straordinaria insieme a Mario, i Rabbids e gli Spark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.