Mario + Rabbids Sparks of Hope: guarda che sconto su eBay con questo codice

Mario + Rabbids Sparks of Hope è il gioco perfetto se possiedi una Switch e sei un amante dei giochi di strategia e di avventura.

Questo fantastico gioco è disponibile su eBay

Mario + Rabbids Sparks of Hope in offerta: uno dei migliori giochi per Switch

Mario + Rabbids Sparks of Hope è il sequel del divertentissimo e acclamato Mario + Rabbids Kingdom Battle, che ha visto la collaborazione tra Nintendo e Ubisoft per creare un crossover tra i mondi di Mario e dei Rabbids. In questo nuovo capitolo, Mario e i suoi amici dovranno affrontare una nuova minaccia che sta mettendo in pericolo l’intera galassia: Cursa, un essere malvagio che vuole assorbire l’energia dei Sparks, delle creature nate dalla fusione tra i Lumas e i Rabbids.

Il gioco è un mix tra esplorazione e combattimento a turni, in cui dovrai guidare una squadra di tre eroi tra nove diversi pianeti, ognuno con le sue caratteristiche e i suoi segreti da scoprire. Potrai scegliere tra più di 10 personaggi giocabili, tra cui Mario, Luigi, Peach, Yoshi e i loro corrispettivi Rabbids. Ogni personaggio ha le sue abilità e il suo arsenale, che potrai personalizzare e potenziare man mano che progredisci nel gioco. Inoltre, potrai contare sull’aiuto dei Sparks, che ti daranno dei poteri speciali in battaglia.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un gioco divertente, colorato e ricco di umorismo, che saprà intrattenerti per ore con le sue sfide e le sue sorprese.

Afferra l'occasione

