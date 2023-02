Mario+Rabbids Sparks of Hope: in offerta su eBay con CODICE SCONTO

Se sei amante dei videogiochi e vorresti comprare ogni novità in arrivo su console, non puoi non perderti uno dei titoli per Nintendo Switch più attesi negli ultimi mesi, un crossover ideale per trascorrere il tuo tempo libero divertendoti, nel totale relax. Corri su eBay e acquista Mario + Rabbids Sparks of Hope a soli €31,49, applicando il codice sconto CASA23 sull’importo riportato di €34,99.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: un’incredibile avventura

Sviluppato da Ubisoft per Nintendo Switch nel 2022, Mario + Rabbids Sparks of Hope è un videogioco strategico a turni. Unisce i personaggi dell’universo di Mario e quelli di Rabbids in una grande e incredibile avventura. Celebra il movimento; a differenza di esperimenti precedenti, non incontra il limite di un sistema a griglie, ma utilizza aree ben definite dove il giocatore può spostarsi liberamente, sfruttando il proprio raggio d’azione, rendendo l’esperienza ancora più dinamica e divertente.

Se ami le battaglie, questo gioco per Switch è perfetto per te, e non incontrerai alcuna limitazione nella scelta del tuo personaggio, combinando i due universi e creando PG unici. Immagina anche solo lanciare fasci di luce impersonando un coniglio bianco con la chioma bionda della Principessa Peach e il suo vestitino rosa. Con una varietà incredibile di missioni, Mario + Rabbids Sparks of Hope è un gioco che supporta unicamente il single player, ma il divertimento è garantito. Potrai esplorare mondi fantastici, combattere e personalizzare la tua partita, assaporando una storia tutta nuova e piena di sorprese. Una run completa può durare dalle 19 fino alle 44 ore circa, a seconda della tua mania di completismo nei videogiochi.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

