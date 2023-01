Mario ma a modo tuo: crea i tuoi livelli con Super Mario Maker 2 ORA

Se sei amante dei giochi appartenenti al mondo di Super Mario, avere la possibilità di creare migliaia di livelli secondo i tuoi gusti non può che essere uno spasso. Per questo ti segnalo che c’è in offerta Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch su Amazon.

Grazie al ribasso del 15% te lo porti a casa con soli 50,98€ arricchendo la tua raccolta e ottenendo ore e ore di gioco praticamente personalizzate e inedite. Cosa aspetti? Completa l’acquisto ora e non aspettare un secondo in più.

Ricorda che con le spedizioni Prime, non paghi neanche un centesimo in più e ricevi il pacco in 24/48 ore.

Super Mario Maker 2, il gioco che ti permette di creare un gioco

Nella tua libreria non può assolutamente mancare Super Mario Maker 2 perché è uno di quei titoli che in molti sottovalutano, ma rendono l’esperienza ancora più particolare. Pazzesco sotto tutti i punti di vista, è un titolo unico che non può essere replicato in nessuna maniera.

Conta che hai la possibilità di creare livelli pazzeschi avendo a portata di mano uno degli strumenti più completi. Hai in inventario nemici, power-ups, oggetti e tutto quello di cui hai bisogno. Ma non solo questo, nel gioco è presenta anche la modalità storia grazie alla quale potrai giocare livelli straordinari che sono stati ideati dai migliori disegnatori del mondo Nintendo.

Ancora non ti basta? Testa le tue abilità con la “sfida infinita” che ti permette di mettere alla prova le abilità della community mondiale in una sola mossa.

Insomma, è un po’ come avere tre giochi diversi in un unico titolo. Eccezionale, vero?

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente la tua copia di Super Mario Maker 2 su Amazon a soli 50€ con uno sconto del 15% in corso ora.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.