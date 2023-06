Mario Kart 8 è il videogioco da portare sotto l'ombrellone: che prezzo su eBay

Hai mai desiderato portare il divertimento di Mario Kart 8 sotto l’ombrellone? Ora puoi farlo grazie a un’offerta irresistibile su eBay.

Preparati ad affrontare avvincenti sfide automobilistiche con Mario, Luigi, Peach e tutti i tuoi personaggi preferiti, ovunque tu sia. Acquista subito Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a soli 46,99 euro su eBay per goderti ore di divertimento estivo.

Mario Kart 8 Deluxe: il tuo gioco per l’estate

Con Nintendo Switch, puoi vivere l’esperienza definitiva di Mario Kart 8 ovunque e in qualsiasi momento. Che tu sia in spiaggia, al parco o semplicemente a casa, avrai il tuo gioco preferito sempre a portata di mano.

Rivivi le corse frenetiche e le battaglie mozzafiato che hanno reso Mario Kart un classico intramontabile. E non preoccuparti, potrai goderti Mario Kart da solo o con i tuoi amici, ovunque e con chiunque tu voglia. Supporta fino a 2 giocatori in modalità portatile, fino a 4 giocatori su un unico televisore e fino a 12 giocatori online.

La versione Deluxe di Mario Kart 8 ti offre molte nuove fantastiche funzionalità. Cinque nuovi personaggi esclusivi si uniscono al torneo, inclusi Inkling Boy e Inkling Girl, per ampliare ulteriormente il roster di personaggi selezionabili. Inoltre, potrai sperimentare 4 nuove modalità multiplayer esclusive, tra cui Balloon Battle e Bob-omb Blast, che ti faranno mettere alla prova le tue abilità di guida e strategia. Con 48 piste emozionanti e oltre 40 piloti tra cui scegliere, Mario Kart 8 Deluxe offre la più grande selezione di contenuti di sempre.

Acquistare Mario Kart 8 Deluxe su eBay è semplice e conveniente. Ad un prezzo incredibile di soli 46,99 euro, potrai aggiungere questo fantastico gioco alla tua collezione. Inoltre, la spedizione è gratuita e la consegna avviene in soli 3 giorni. Non dovrai aspettare a lungo per iniziare a sfrecciare lungo le piste e lanciare gusci di tartaruga contro i tuoi avversari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.