Mare Fuori usata come esca per rubare dati e denaro agli utenti

Spesso la pirateria online con IPTV e Pezzotto sfruttano la possibilità di offrire abbonamenti a prezzi contenuti illegalmente per truffare gli utenti. In questi giorni, Massimiliano Capitanio ha scoperto e denunciato una pratica tanto singolare quanto pericolosa. L’imminente uscita della nuova stagione di Mare Fuori 5 viene sfruttata dai criminali del web come esca per rubare dati e denaro alle vittime.

“La pirateria non è una questione (solo) economica. Chi ruba contenuti online (rischiando multe fino a 5000 euro e procedimenti penali) lo fa anche quando il servizio è gratuito. Perché? Perché ai criminali che gestiscono questi servizi interessano i soldi, ma soprattutto i tuoi dati“, ha spiegato Capitanio in un post pubblicato ieri su LinkedIn. Ma cosa sta succedendo nello specifico?

Sempre Capitanio ha scritto: “Mare Fuori, l’amatissima serie disponibile gratuitamente su Raiplay, è nel catalogo del sito Streaming Community che distribuisce illegalmente materiale protetto dal diritto d’autore. Google posiziona questo portale illegale al secondo posto nella ricerca ‘mare fuori streaming’ e prima App nello store di Google Play sotto la voce ‘film in streaming'”.

Si tratta di un’operazione di marketing che porta furbescamente i criminali a inserire titoli di forte richiamo, anche se gratuiti, all’interno dell’offerta per pirateria online, IPTV e Pezzotto illegali. Cosa succede se un utente entra nella pagina web o nell’app?

Cosa succede a chi cade nella trappola “Mare Fuori”

Il Commissario AGCOM ha anche spiegato cosa succede a chi cade nella trappola che sfrutta Mare Fuori per sponsorizzare pagine web e app dai contenuti piratati: “Gli utenti, una volta entrati nel portale web o nella app, vengono reindirizzati su altri siti creati per distribuire malware, il cui obiettivo è rubare dati sensibili come informazioni bancarie, carte di credito, identità digitali”.

Una delle minacce più pericolose è il furto di identità con il quale questi criminali possono realizzare nuove truffe o effettuare operazioni illegali a nome della vittima. Inoltre, riuscendo a impadronirsi delle informazioni bancarie possono riuscire ad accedere ai risparmi della vittima o a mettere in vendita i dati della carta di credito sul Dark Web.