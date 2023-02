Mare Fuori: dove vedere le prime 2 stagioni

Tra le tante serie TV disponibili ce n’è una di cui si sta parlando molto. Si tratta Mare Fuori. Chi ha iniziato il primo episodio solitamente dice di averli poi visti tutti uno dietro l’altro, senza sosta. Il successo è stato così grande da aver portato Netflix ad annunciare la conferma di una terza stagione.

Se ancora non hai visto questo titolo, ma ti sta salendo la voglia di farti una maratona delle prime due stagioni abbiamo la soluzione giusta per te. Attiva subito Sky Special Week. Avrai accesso a Sky TV e Netflix con Sky Cinema e Paramount+ a soli 19,90 euro al mese per 12 mesi, anziché 48 euro al mese.

Una soluzione completa ed economica per gustarti tutto il cinema che vuoi grazie alla qualità Sky e alle oltre 200 prime visioni l’anno. Inoltre, hai anche accesso diretto a Netflix, contenitore che ti permetterà di vedere tutti gli episodi disponibili della stagione 1 e della stagione 2 di Mare Fuori.

Ricapitolando, a soli 19,90 euro al mese avrai il miglior intrattenimento di Sky, Netflix Standard, Sky Cinema e Paramount+. Tutto senza ulteriori costi aggiuntivi. Inoltre, potresti anche decidere di ottenere la nuovissima Sky Glass 43 pollici con un piccolo contributo di soli 11,90 euro al mese e anticipo di 1 euro, invece di 125 euro.

Mare Fuori: guarda le 2 stagioni in esclusiva

Il vantaggio di scegliere Sky è che in un unico posto hai tutta la tua voglia di cinema a portata di mano. Mare Fuori, disponibile su Netflix, è inclusa nella promo Sky Special Week a un prezzo decisamente speciale. Ecco la sinossi ufficiale della serie TV:

Giovani napoletani esplorano l’amicizia, l’amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare.

Stagione 1: Carmine e Filippo esplorano l’amicizia, l’amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile napoletano a picco sul mare.

Stagione 2: Quando la morte arriva all’Istituto di Pena Minorile, i detenuti affrontano le tensioni che ne conseguono, tra nuovi arrivi e la perdita di persone amate.

In occasione del Festival di Sanremo 2023 il cast che sta lavorando a Mare Fuori 3 è salito sul palco per cantare la sigla della serie TV, “‘O mar for“. L’emozione è stata tanta e sicuramente ha accresciuto l’interesse del pubblico che ancora non conosceva bene questo titolo.

Non perdere altro tempo. Approfitta subito di questa incredibile promozione per assicurarti film e serie TV a un prezzo decisamente vantaggioso. Attiva ora Sky Special Week a soli 19,90 euro al mese, anziché 48 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.