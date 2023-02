Mai più SENZA batterie: caricatore e 4 pile DURACELL bomba

Sei stanco di dover continuamente comprare confezioni su confezioni di pile? Di addio a una continua spesa con questo Caricabatterie con incluse 4 Pile di Duracell. Comodo, veloce e sempre pronto all’uso per non dover mai rimanere senza o andare alla ricerca di batterie nei cassetti più sconosciuti della tua casa.

Lo puoi trovare in offerta adesso su Amazon a soli 21,90€ grazie allo sconto del 37%, non male vero? Approfittane subito e aggiungilo subito al tuo carrello per completare il check-out prima che la promozione termini.

Potrai riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce se attivi un abbonamento Amazon Prime prima di completare l’ordine.

Bye bye pile scariche grazie a questo caricabatterie di Duracell

Le pile in casa non possono mai mancare, ma tra: telecomandi, controller, orologi ed altro si finisce per esaurirle subito. Per non parlare del fatto che sono uno degli elementi più inquinanti e pericolosi per l’ambiente. Se vuoi rimediare a questi due problemi allora ti consiglio questo Caricabatterie con incluse 4 Pile di Duracell.

Questo dispositivo ti permette di caricare completamente le tue pile in solo 4 ore semplicemente inserendo le pile nel caricatore per poi attaccarlo a una presa di corrente. Naturalmente potrai caricare solamente le pile ricaricabili, infatti ti verranno fornite insieme 2 pile di tipo AA e altre 2 pile di tipo AAA.

Una luce LED ti indicherà se le pile saranno cariche o meno, ma in ogni caso a carica ultimata il caricatore avvierà lo spegnimento automatico. In questo modo potrai star tranquillo che non ci sarà nessun sovraccarico sulle batterie. Se dovessi riscontrare problemi tieni a mente che avrai a disposizione ben 5 anni di garanzia.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito questo Caricabatterie con incluse 4 Pile di Duracell che trovi adesso in offerta su Amazon a soli 21,90€ grazie allo sconto del 38%.

Con Amazon Prime hai inoltre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.