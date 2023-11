Mai più batteria a terra con l'avviatore di emergenza portatile (-28%)

Non aspettare di rimanere con la batteria a terra in mezzo al nulla per acquistare un Booster portatile, fallo adesso spendendo pochissimo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo avviatore di emergenza portatile a soli 55,99 euro, invece che 75,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, se fai presto poi avvalerti di un doppio sconto totale del 28% che ti fa risparmiare la bellezza di 16 euro. Questo è un dispositivo indispensabili che si deve tenere in macchina sempre. E poi è dotato di diverse altre funzioni interessantissime e utili.

Avviatore di emergenza, torcia e power bank: 3 in 1

Proprio così, questo fantastico gadget, oltre a riavviare la batteria del tuo veicolo, ti permette anche di ricaricare uno smartphone, un tablet o le cuffiette Bluetooth ad esempio. E lo puoi usare anche come una torcia, perfetto quando devi guardare dentro il motore della macchina o ti ritrovi al buio.

Grazie alla sua grande batteria da 20.000 mAh è in grado di far ripartire il tuo veicolo più e più volte. E poi usarlo è semplicissimo, basta collegare i due cavetti alla batteria, polo positivo e polo negativo, e quindi girare la chiave. Inoltre ha ben 10 protezioni che lo rendono assolutamente sicuro.

Affrettati dunque perché l’offerta è troppo allettante per poter durare ancora a lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo avviatore di emergenza portatile a soli 55,99 euro, invece che 75,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.