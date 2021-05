Una soundbar potente, bella, compatta e funzionante anche senza fili. Ora da Amazon la porti a casa a prezzo imbattibile: solo 39,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Soundbar in super sconto su Amazon

Un prodotto magnifico perché ricco di caratteristiche interessanti. Il punto di partenza è certamente il design, curato in ogni dettaglio: un piacere per la vista. A seguire, c'è la sua potenza, che arriva a ben 20W: parecchio, considerando che si tratta di un prodotto super portatile, oltre che perfetto per PC e TV.

Infatti, grazie alla batteria integrata, puoi usarlo senza il vincolo dei cavi fino a 8 ore: che sia sotto la televisione o per ascoltare musica in giardino, questo gioiellino sarà perfetto. Infatti, non solo funziona a batteria, ma sfrutta anche il Bluetooth 5.0 come forma di connettività ai dispositivi (non è l'unica, naturalmente). Questo significa che, ad esempio, puoi collegare il tuo smartphone (Android o iOS) e ascoltare la musica che più ti piace.

Oltre al Bluetooth, puoi sfruttare il suo ingresso AUX, quello USB e – addirittura – l'ingresso per memorie esterne. Insomma, un prodotto assolutamente completo, ora a prezzo super su Amazon.

Per avere subito questa ottima soundbar compatta in super offerta su Amazon a 39€ appena, tutto quello che devi fare è completare l'acquisto prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

