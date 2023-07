Magic Mouse: l'accessorio PERFETTO per il tuo Mac a meno di 70€

Il Magic Mouse di seconda generazione di Apple è un prodotto che non può mancare nella vostra dotazione tech; è il miglior gadget per chi possiede un computer della mela e oggi si porta a casa con soli 68,99€ al posto di 85,00€, spese di spedizione incluse. Questo mouse wireless offre un’esperienza di navigazione fluida e un design elegante che si fonde perfettamente con l’estetica dei prodotti Apple

Magic Mouse di Apple: un peccato non averlo

Il Magic Mouse di seconda generazione presenta un design minimalista e pulito che è diventato iconico nel mondo dei mouse. La sua forma elegante e sottile senza fili si adatta perfettamente alla mano, offrendo un comfort ottimale durante l’utilizzo. Il corpo in alluminio di alta qualità dona al mouse un aspetto premium, mentre la superficie superiore in vetro consente una scorrevolezza fluida e un controllo preciso. Senza bottoni fisici visibili, utilizza un sistema touch per rilevare gesti intuitivi come lo scrolling, il tocco, lo swipe e il pinch-to-zoom.

Utilizza un sensore ottico avanzato che garantisce una navigazione precisa e fluida. La superficie superiore touch-sensitive consente di scorrere senza sforzo in tutte le direzioni, rendendo la navigazione web e la visualizzazione di documenti un’esperienza piacevole. Inoltre, la tecnologia di tracciamento laser garantisce un rilevamento preciso dei movimenti, consentendo un controllo accurato del cursore anche su superfici lisce o lucide.

Si collega al tuo Mac tramite Bluetooth, offrendo una connessione senza fili affidabile e stabile. Non sono necessari adattatori o cavi, basta accoppiarlo con il tuo Mac e sei pronto per iniziare. Inoltre, è dotato di una batteria ricaricabile integrata che offre un’autonomia fino a un mese con una singola carica. Quando la batteria si sta esaurendo, puoi semplicemente collegare il mouse al tuo Mac tramite il cavo Lightning incluso per una ricarica rapida.

Il Magic Mouse di seconda generazione di Apple è un mouse wireless elegante e funzionale che combina un design iconico con le ultime tecnologie di navigazione. Lo pagherete solo 68,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.